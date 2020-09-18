مصر... زيادة نسبة الإشغال في دور العرض السينمائية والمسارح إلى 50%

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، قرارا بزيادة نسبة الإشغال في دور العرض السينمائية والمسارح ودور الثقافة من 25% إلى 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بها.

وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على ضرورة التزام المنشآت بكل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ويسري قرار مجلس الوزراء المصري، اعتبارا من الاثنين المقبل الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع خضوع القرار للمتابعة لتقدير الموقف.

ويأتي القرار بعدما ذكرت الحكومة، الاثنين الماضي، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، إنها سجلت 141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و19 حالة وفاة وذلك مقابل 160 إصابة و17 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.