"حظر تجول"... فيلم مصري ينافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، مشاركة فيلم "حظر تجول" المصري في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج، أمير رمسيس، وسيكون مشاركا في الدور الـ42 للمهرجان، ليكون ثاني فيلم مصري ينافس في المسابقة الدولية.

فيلم "حظر تجول" من بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا.

تدور الأحداث في خريف عام 2013، حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن، لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للإفصاح عن سبب الجريمة.

وقال محمد حفظي رئيس المهرجان في بيان اليوم الجمعة "جمهور القاهرة السينمائي يهتم دائما بمشاركة الفيلم المصري في المسابقة الدولية، وهو تحد يخوضه فريق البرمجة كل عام للحصول على أفلام تليق بتمثيل السينما المصرية دوليا، وقادرة على المنافسة وسط مجموعة مختارة بعناية من أهم أفلام العالم".

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق من هذا الشهر مشاركة الفيلم الوثائقي "عاش يا كابتن"، للمخرجة مي زايد في المسابقة الدولية.

ونقل الموقع الرسمي للمهرجان عن المخرج أمير رمسيس قوله "مهرجان القاهرة هو أحسن بداية لرحلة الفيلم".

وأضاف "فيلم حظر تجول صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري".

وكانت المشاركة السابقة لرمسيس، 41 عاما في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005 حين نافس فيلمه "آخر الدنيا" في المسابقة العربية.

وقررت وزارة الثقافة المصرية إقامة الدورة الثانية والأربعين من المهرجان في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني.