الجيش الأمريكي يعزز انتشاره شمال شرق سوريا

أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة، عن تعزيز انتشاره العسكري في شمال شرق سوريا على الرغم من جهود سابقة للحد من تواجده هناك.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل اوربان، في بيان إن القيادة "نشرت رادار سنتينال وكثفت الطلعات الجوية للمقاتلات الأمريكية فوق قواتنا ونشرت عربات برادلي القتالية لتعزيز القوات الأمريكية" في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي مع حلفائه الأكراد"، بحسب ما ذكرت وكالة "مونتي كارلو" الدولية.

وأفاد مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته أن عدد العربات المدرعة التي تم إرسالها كتعزيزات لم يتجاوز الـ6 عربات، يرافقها "أقل من 100" جندي.

وأضاف أوربان دون أن يأتي على ذكر روسيا أن هذه التعزيزات تهدف الى "المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف"، وأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف في حال تطلب الأمر ذلك".

مع ذلك فإن المسؤول الأمريكي الذي تحدث دون كشف هويته اعتبر هذه الخطوة "إشارة واضحة إلى روسيا للالتزام بالعمليات المشتركة لمنع مخاطر التصادم، وأيضا لروسيا وفرقاء آخرين لتجنب الاستفزازات غير الآمنة وغير المهنية في شمال شرق سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بسحب مدرعات برادلي من سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في إطار محاولته أوائل عام 2019 سحب جميع قواته من هناك، قبل أن يعود ويوافق على ترك المئات من الجنود الاميركيين "لحماية آبار النفط".