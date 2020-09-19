تونس: الحزب الدستوري الحر المعارض يقود مسيرة مناهضة للإرهاب... صور

نظم الحزب الدستوري الحر المعارض للحكومة التونسية، اليوم السبت، مسيرة حاشدة مناهضة للإرهاب بمشاركة عدد كبير من أنصاره حملت شعارات "لا للإرهاب في مجلس النواب" و"تونس حرة والإرهاب على برا".

وأفادت مراسلتنا في تونس، بأن المسيرة انطلقت من أمام وزارة العدل بالعاصمة تونس نحو مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أين طالبت قيادة الحزب بلقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي لتقديم وثيقة تتضمن مقترحات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإصلاح الاقتصاد الوطني.

مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR 1 / 5 © Sputnik . MARIAM GEDIR مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس

من جهتها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن المسيرة هي رسالة للحكومة والرأي العام الوطني والدولي، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك إرادة سياسية لدى الحكومات المتعاقبة في تونس للمكافحة الجدية للإرهاب.

وأوضحت موسي أن "المنظومة التي وضعها الإخوان منذ سنة 2011 لازالت موجودة بأذرعها الجمعياتية والمالية والسياسية".

وحذرت موسي من "عمليات تبييض للإرهاب تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن الإرهاب صناعة محلية في تونس".