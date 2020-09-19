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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان

    تفاصيل من داخل القصر... الملك سلمان يعارض رغبة ولي العهد في التطبيع

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (74)
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    منذ دخول السلام بين إسرائيل والإمارات البحرين حيز التنفيذ، بدأت مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يلمحون إلى أن دولا أخرى ستنضم إلى السلام مع إسرائيل، وكان الجميع يتساءل عما إن كانت السعودية بين هذه الدول.

     وبينما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشار إلى أن المملكة ستقدم على خطوة التطبيع مع إسرائيل في "الوقت المناسب"، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ما قالت إنه اختلاف في وجهات النظر بين أفراد العائلة السعودية الحاكمة، حول إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل.

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    لماذا "السلام بين السعودية وإسرائيل مستبعد"... وما سر صمتها بعد قرار الإمارات

    وقالت الصحيفة إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أراد أن يوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين، إلا أن والده الملك سلمان عارض ذلك"، كما كشفت عن حدوث خلافات بين بن سلمان والعاهل السعودي بخصوص "تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

    وأضافت الصحيفة أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز لطالما أيد لسنوات عديدة، مقاطعة إسرائيل والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة، إلا أن ابن سلمان يريد إقامة علاقات تجارية مع إسرائيل، وإنشاء جبهة موحدة ضد إيران، وتجاوز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنه نزاع صعب".

    كما لفتت إلى أن "العاهل السعودي صدم بشدة خلال إجازته، عند إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أغسطس/ آب، عن توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقا لـ"التطبيع الكامل" لعلاقاتهما، مؤكدة أن "سبب هذه الصدمة أن ولي العهد السعودي لم يبلغ والده مسبقاً بالاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي".

    وذكرت الصحيفة، أن "ابن سلمان خشي أن يعارض والدُه الاتفاق، باعتباره لا يساهم في مطلب الفلسطينيين إقامة دولتهم، لدرجة أنه (لو علِم الملك) لما كان بالإمكان أن توقع الإمارات اتفاقاً مع إسرائيل بهذه السهولة"، مشيرة إلى أنه بعد إعلان اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، طلب العاهل السعودي من وزير خارجيته إعادة تأكيد التزام بلاده بإقامة دولة فلسطينية.

    كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أنه خلال اجتماع بين صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، وولي العهد في السعودية، قال الأمير محمد بن سلمان إن والده "لن يقبل باتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية". إذ أكد ولي العهد أن أقصى ما يمكن أن تفعله المملكة في الوقت الحالي، بسبب اعتراض الملك السعودي، هو المساهمة في انضمام البحرين إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

    ورغم التلميحات والترجيحات المختلفة، لا تزال السعودية متمسكة بموقفها التي تصفه بـ"الثابت" تجاه الصراع، إذ تضع شرط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية من أجل تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.

    وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال، إن "ضم إسرائيل لأراض على نحو آحادي وبناء مستوطنات يدمر أي جهد للسلام"، مثمنا في الوقت ذاته أي جهد لتعليق هذه الإجراءات الأحادية. وقال إن "أي جهود تفضي للسلام في المنطقة وتعليق الضم يمكن أن ننظر إليها نظرة إيجابية".

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، فرنسا 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Charles Platiau
    عباس: الملك سلمان وولي العهد أكدا لي أن السلام يتحقق بالاعتراف بدولة فلسطين

    وأكد أن "المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية وهي الطريقة الوحيدة للوصول إلى حل للنزاع والتطبيع الإسرائيلي مع جميع الدول"

    كما قال الأمير فيصل بن فرحان، عقب وصول أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية، إن موقف المملكة الراسخ نحو القضية الفلسطينية لن يتغير بالسماح للرحلات الجوية القادمة والمغادرة من الإمارات من كافة دول العالم بعبور أجواء المملكة، وذلك بعد عبور أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات بالأجواء السعودية.

    وطالما أكد الملك سلمان موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية.

    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (74)

    انظر أيضا:

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    جريدة سعودية تفاجئ قراءها... والخارجية الإسرائيلية تعلق
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    الكلمات الدلالية:
    التطبيع مع إسرائيل, محمد بن سلمان, الملك سلمان, السعودية
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