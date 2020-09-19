رئيس الكونغو يؤكد للسيسي دعمه لمصر في قضية سد النهضة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جان كابونجو، والذي سلمه رسالة من الرئيس الكونغولي تشيسكيدي.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، "تضمنت الرسالة الإعراب عن دعم الكونغو الديمقراطية لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة".

وأشار البيان إلى أن "الكونغو أعربت أيضا عن تطلعها لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبري".

وأوضح البيان أن "الرئيس الكونغولي أشاد بالمواقف المصرية المساندة لبلاده في جميع المحافل الدولية والإقليمية، والمساعدات المختلفة التي تقدمها مصر، وآخرها قافلة المساعدات الطبية والدوائية التي تم إرسالها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بالكونغو".

وبدوره، اعرب السيسي عن تقديره لموقف الكونغو المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل.

كما أكد الرئيس المصري اعتزاز مصر بعلاقات التعاون المتميزة مع الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات، والحرص على تقديم الدعم في المجالات التنموية والفنية المختلفة، مع العمل علي زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالتوازي مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما.