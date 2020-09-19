"نحن نثبت کل شيء عملیا"... تهديد خطير من الحرس الثوري الإيراني

قال اللواء حسین سلامی القائد العام للحرس الثوری الإيراني إن الثأر لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري سيكون مؤكدا وخطيرا وحقيقيا.

وهدد سلامي في تصريح له، الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، وقال: ""ثأرنا لاستشهاد قائدنا العظیم مؤکد وجاد وحقیقی، لکننا شرفاء وسننتقم بعدل وإنصاف"، بحسب وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية.

وأضاف القيادي في الحرس الثوري الإيراني: "أنتم (أمريكا) تعتقدون أننا نستهدف سفیرة فی جنوب أفریقیا من أجل دم شقیقنا الشهید. نحن نضرب من تورط بشكل مباشر وغیر مباشر فی استشهاد هذا الرجل الكبیر".

وأضاف: "وأنتم لتعلموا أن من اضطلع بهذا الحادث سیتعرض للضرب، وهذه الرسالة جادة".

وقال سلامي: "أنتم تهددوننا بهجوم ألف ضعف. نحن نعرفكم. عندما ضربنا عین الأسد افترضنا أنكم ستردون، وأعددنا مئات الصواریخ التی لو ضربتم لكانت ستدمر ممتلكاتكم".

وأضاف سلامي: "العدو تحت مرمانا فی کل مكان، وإذا لزم الأمر، فسیكون أیضًا تحت نیراننا".

وتابع: "السید ترامب، نحن نرد علیکم إذا ما قمتم بأی تحرك. هذا تهدید خطیر ونحن نثبت کل شیء عملیا".