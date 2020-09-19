حركة فتح: قطر تهرول مع قافلة المطبعين مع إسرائيل

وقال رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن "شعبنا وقيادته، رفضوا الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، بشكل مطلق".

وتابع الجاغوب أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية، أن تدخل في مفاوضات تستند إلى هذه الخطة، التي تشكل تهديداً لكل شعوب المنطقة.

وكان الجاغوب قد ذكر في تصريح عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، صباح اليوم السبت، أن "الخطة تتجاهل جوهر الصراع، وهو حق الشعب الفلسطيني بالحرية، ضمن دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الجاغوب: "يبدو أن دولة قطر، تخشى أن يسبقها قطار التطبيع، وإلا كيف لنا أن نفهم ما ورد بنهاية ما سمي بـ "الاجتماع الاستراتيجي" بينها وبين الولايات المتحدة، والذي ينص على: "أن قطر وأمريكا، اتفقتا على مناقشة آفاق الوصول إلى حل تفاوضي بناء على الرؤية الأمريكية للسلام؟".

وتابع: "هذه ليست خطوة نحو السلام، بل انضمام إلى قافلة المهرولين نحو التطبيع، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي!".