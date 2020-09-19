"العدالة والتنمية" بالمغرب يقبل مقترحا لعقد مؤتمر استثنائي

أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في المغرب قبول المذكرة المطلبية التي وجهت إليه، والتي تقدم بها بعض أعضاء الحزب والرامية لعقد مؤتمر استثنائي.

وأصدر مكتب المجلس بيانا رسميا، اليوم السبت، عبر من خلاله عن "احترامه وتقديره لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب، وتطالب بتفعيل أحد مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وهو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق، وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيها واجبا وفق قاعدة (الرأي حر والقرار ملزم)".

وكلف المكتب رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب وقت إلى اجتماع اللجنة، بهدف "إتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة، واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة، والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة".

وتقود المبادرة حركة مكونة من شبيبة الحزب وقواعده، ويعتبرها أصحابها تصحيحية وتحمل اسم "مبادرة النقد والتقييم"، وهي من طالبت المجلس الوطني للحزب بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي التي تخوله الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بعد موافقة ثلثي أعضائه.

وأرسل أعضاء المبادرة مذكرة إلى أعضاء من المجلس الوطني والبرلمانيين وقيادات من الحزب، ودعوهم إلى التوقيع عليها، ووضعوا العريضة على الصفحة الرسمية للمبادرة لجمع التوقيعات من أعضاء الحزب، ويطالب الموقعون بعقد مؤتمر استثنائي، وتصحيح وضع الحزب عبر الإطاحة بالأمين العام الحالي سعدالدين العثماني.