الدفاع السعودية تعلن استعداد طائراتها لحدث استثنائي الأربعاء المقبل... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الانتهاء من استعدادات أكبر عرض جوي في تاريخ اليوم الوطني السعودي، والذي ستشهده سماء المملكة الأربعاء المقبل 23 سبتمبر/ أيلول في الذكرى الـ90 للمناسبة الوطنية.

وشارك الحساب الرسمي للوزارة على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، صورا ومقطعا مصورا من استعدادات القوات الجوية الملكية السعودية للعروض الجوية المقامة في "اليوم الوطني السعودي الـ90".

#فيديو_الدفاع

القوات الجوية الملكية السعودية تنهي كافة استعداداتها ل همة ال ٩٠ للمشاركة بالعروض الجوية في اليوم الوطني.#حماة_الوطن_في_يوم_الوطن#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/ZmG9yE6bTO — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 18, 2020

القوات الجوية الملكية السعودية تستعد لـ همة الـ ٩٠#حماة_الوطن_في_يوم_الوطن#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/YQFbRofvv6 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 18, 2020

وستبث القناة السعودية العرض الجوي الضخم يوم الأربعاء المقبل في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والذي يشارك فيه نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق لـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.