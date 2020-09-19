وزيرة الدفاع في لبنان: التنسيق بين الـ"يونيفيل" والجيش اللبناني يردع الانتهاكات الإسرائيلية

تفقدت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، وقامت بجولة على طول الخط الأزرق والكتيبتين الفرنسية والإيطالية ولواء المشاة الخامس وفوج التدخل الخامس في الجيش اللبناني.

وقالت عكر، في تدوينة على "تويتر" إنه جرى التأكيد، خلال الزيارة على التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لردع الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز الاستقرار في لبنان.

زيارة تفقدية الى مقر #قوات_اليونيفيل #الناقورة @stefanodelcol وجولة على طول #الخط_الازرق،والكتيبتين الفرنسية والإيطالية ولواء المشاة الخامس وفوج التدخل الخامس في #الجيش_اللبناني.وجرى التأكيد على التنسيق بين اليونيفيل والجيش لردع الانتهاكات الاسرائيلية وتعزيز الإستقرار #لبنان pic.twitter.com/hB8SuzgCvE — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) September 19, 2020

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، زارت مركز قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" في الناقورة، حيث كان في استقبالها قائد قوات "يونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط.

وأكدت عكر، على ضرورة أن "تقوم القوات الدولية بإلزام العدو الإسرائيلي بالاحترام الكامل لمندرجات القرار 1701"، وقالت إن "التزام لبنان بالقرارات الدولية لا يعني التخلي عن حقنا بالدفاع عن وطننا وسيادتنا ضد أي إعتداء".