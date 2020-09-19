المسماري: نأسف لتجاهل الأمم المتحدة لاتفاق إعادة تصدير النفط الليبي

عبر الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد مسماري، عن أسفه بشأن تجاهل الأمم المتحدة للاتفاق، الذي تم التوصل إليه بشأن إعادة تصدير النفط في ليبيا.

وقال المسماري في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم السبت، "فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية"، مشيرا إلى ان "الميليشيات والسراج هو وحدهم من يقفون ضد استئناف تصدير النفط".

وأضاف المسماري أن "الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة".

يتبع...