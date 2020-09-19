ظريف: إسرائيل لا يمكنها ضمان أمن الإمارات والبحرين

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إسرائيل لن تتمكن من ضمان أمن الإمارات والبحرين.

وأفادت وكالة "فارس" بأن ظريف قد صرح في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، تعليقا على التوجه نحو التطبيع لدى بلدان الخليج، أن "بعض دول الجوار تعتقد أنه يمكن لإسرائيل توفير الأمن لها".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "إسرائيل التي لم تتمكن من ضمان أمنها في المواجهة مع حماس والجهاد الإسلامي، لا يمكنها ضمان أمن الإمارات والبحرين".

ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.