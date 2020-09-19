الكاظمي يصدر قرارا بمنع سفر فريق بالجيش العراقي لتورطه بقتل متظاهري الناصرية

أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، قرارا بمنع سفر فريق بالجيش العراقي لتورطه بقتل متظاهري الناصرية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مساء اليوم السبت، أن الكاظمي أمر بمنع الفريق جميل الشمري، من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في مدينة الناصرية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري، لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية.

وأضاف ملا طلال، أنه "جاء ذلك على خلفية منحه إجازة وهمية للعلاج خارج العراق".

وفي وقت سابق، تم تداول وثيقة صادرة من وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، تظهر موافقته على منح الفريق جميل الشمري إجازة لمدة 30 يوماً، لغرض العلاج خارج البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت محكمة إستئناف ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق جميل الشمري، الذي كان مسؤول خلية الأزمة في ذي قار، والمتهم بالمسؤولية عن أحداث عنف في احتجاجات الناصرية، التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين.