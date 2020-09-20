السلطات الليبية: تعلن حالة التأهب القصوى وتحذر من عاصفة متوسطية

حذرت السلطات الليبية في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، من وصول عاصفة متوسطية ستضرب السواحل الشرقية وفقاً لتنبؤات مركز الأرصاد الجوية، مطالبة برفع حالة التأهب القصوى لهيئة السلامة الوطنية.

بنغازي – سبوتنيك . وقالت هيئة السلامة الوطنية في بنغازي في مرسوم حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن "بالإشارة إلى التحذير الصادر من قبل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ورفع حالة التأهب لجميع الأجهزة الأمنية وهيئة السلامة الوطنية لإمكانية تردي حالة الطقس فجر الأحد المقبل"، مشيرةً إلى أن "وفقاً لتوقعات مركز التنبؤات بالإرصاد الجوية عن احتمالية توجه عاصفة متوسطية لضرب الساحل الليبي خصوصاً في المنطقة الشرقية".

وطالبت هيئة السلامة الوطنية من "رؤساء ووحدات الإطفاء بالهيئة الإيعاز على منتسبيها بأخذ درجة التأهب القصوى وسرعة الاستجابة وتلقي البلاغات والتعاون مع الجهات المعنية وإخطارنا عن أي طارئ قد يحدث".

العاصفة المتوسطية أو الميديكان هو نظام جوي يتكون من منخفض عميق ونشط جدا تصل فيه سرعة الرياح إلى 120 كلم/س بخصوصيات العواصف الاستوائية وبشكل مشابه للإعصار وعادة ما يتكون فوق المياه التي تتجاوز حرارتها 20 درجة مئوية وهذه الظاهرة النادرة أصبحت تتكون خريفياً في المتوسط نتيجة للتغييرات المناخية التي يعيشها الكوكب.