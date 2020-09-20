بالفيديو..إشكال بين ذوي أحد ضحايا كورونا والطاقم الطبي بسبب عملية الدفن

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في لبنان مقطع فيديو لإشكال حصل بين ذوي أحد المتوفين بفيروس كورونا والطاقم الطبي المشرف على عملية الدفن.

ونقلت صفحة "بنت جبيل" مقطع الفيديو للإشكال الحاصل بين الأهالي الذين اعترضوا على طريقة الدفن التي أراد الطاقم الطبي تطبيقها وفق إجراءات السلامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهر الفيديو قيام الأهالي بالهجوم على السيارة التي تنقل الجثة وقرروا إعادة تغسيل الميت وتكفينه وفق القوانين الشرعية.

وحاول الطاقم الطبي تطبيق إجراءات السلامة في عملية الدفن بسبب وفاة الشخص بفيروس كورونا المستجد.