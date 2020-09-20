مجموعة الحبتور في دبي تفتتح مكتبا تمثيليا لها في إسرائيل

قالت مجموعة الحبتور في دبي، اليوم الأحد، إنها "ستفتح مكتبا تمثيليا لها في إسرائيل"، مشيرة إلى أنها "تستعد للكشف عن بعض أوجه التعاون في الأيام المقبلة".

وأوضحت، مجموعة الحبتور، برئاسة رجل الأعمال الإماراتي البارز، خلف أحمد الحبتور، في بيان لها، أنها "تجري محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية "إسراير" لإطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى الإمارات"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتغطي محفظة المجموعة المملوكة لعائلة الحبتور قطاعات الضيافة والبناء والتعليم والسيارات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.