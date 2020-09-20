القوات السودانية التشادية المشتركة تقيم صلحا بين العرب والزغاوة

قادت القوات المشتركة السودانية التشادية صلحا بمحافظة أدري التشادية بين العرب والزغاوة، وذلك بعد الخلاف الذي نشب في يونيو/حزيران الماضي بينهما وأودى بحياة أكثر من 18 مواطنا.

وقال قائد القوات المشتركة السودانية العميد ركن سعد الهادي البلولة، خلال مراسم توقيع وثيقة المصالحة، إن القوات المشتركة بذلت جهودا جبارة في تعزيز الأمن والاستقرار بمحلية كلبس وتمكنت من استرجاع المضبوطات ودفع الديات للطرفين في حضور أعيان من الإدارة الأهلية، مؤكدا جاهزية القوات المشتركة في التصدي وحسم كافة أشكال التفلتات في الشريط الحدودي.

وأكد البلولة أن الاتفاق أرضى الجميع في حضور قائد القوات المشتركة التشادية السودانية اللواء ركن عثمان بحر اتنو، بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء.

وأكد ممثلو قبيلتي العرب والزغاوة التزامهم التام بتحقيق التعايش السلمي والنهوض بالمنطقة كما حيوا جهود القوات المشتركة السودانية التشادية لاحتواء التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وحضر مراسم الصلح اللواء الركن عثمان بحر اتنو، قائد القوات المشتركة الجانب التشادي والعميد الركن سعد الهادي البلولة قائد القوات المشتركة السودانية وموفد المارشال إدريس دبي اتنو ومحافظ اسونقا التشادية ورئيسي اللجنة الأمنية وأعضائها من الجانبين ورموز قبيلتي العرب والزغاوة وعدد من السياسيين والمهتمين بقضايا السلم الاجتماعي والتعايش السلمي لحقن دماء شعبي البلدين الشقيقين.