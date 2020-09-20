وفد سوداني يتوجه إلى الإمارات للتفاوض مع فريق أمريكي حول الديون

يتوجه وفد سوداني رفيع المستوى، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يبحث القضايا الإقليمية مع الجانب الإماراتي ويلتقي ممثلين عن الإدارة الأمريكية.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لمجلس السيادة الانتقالي "يتوجه، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض".

وبحسب البيان، "يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني".

كما يجري وزير العدل نصر الدين عبد الباري والخبراء "تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأمريكية المتواجد في الإمارات، حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون".