وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، اليوم الأحد، حيث ناقشا المستجدات على الساحة اللبنانية وطرق الاستمرار في دعم لبنان خلال المرحلة الحالية.