الإطاحة بإرهابي وتدمير أسطوانة مفخخة في غرب العراق

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، نتائج عملية أمنية نوعية انطلقت في الأنبار غربي البلاد، أسفر عنها تدمير أسطوانة معدة للتفجير.

وأوضح الخفاجي، أن قطعات عسكرية تابعة لقيادة عمليات الأنبار، نفذت عملية تفتيش في الخط السريع الواقع جنوب جزيرة الخالدية "شرقي الرمادي مركز الأنبار غربي العراق"، وعثرت على أسطوانة أوكسجين معد للتفجير تم السيطرة عليها من قبل فرق الجهد الهندسي، وتفجيرها.

وأضاف الخفاجي، كما ألقت الأجهزة الأمنية في الأنبار، على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلتنا في العراق، اليوم، بأن قيادة عمليات الأنبار نفذت واجب تفتيش مناطق شمال الخط الدولي السريع جزيرة الخالدية البوز عیان وعثرت على (أسطوانة أوكسجين معدة للتفجير) حيث تم تفجيرها موضعيا من قبل مفرزة المعالجة.

وأضافت الخلية، كما خرجت قوة مشتركة بواجب في منطقة الـ5 كيلو في حي الزيتون بقضاء الرمادي، وتمكنت خلاله من القبض على مطلوب وفق المادة 1/4 إرهاب، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.