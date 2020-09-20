ضبط أوكار لـ"داعش" في أبرز المدن العراقية المقدسة... صور

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش في مدينة سامراء ذات الطابع المقدس جنوبي صلاح الدين، شمالي بغداد.

وأوضح الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن قطعات قيادة عمليات سامراء انطلقت منذ يوم أمس السبت، في عمليات مداهمة وتفتيش ضمن مناطق المسوؤلية لإلقاء القبض على المطلوبين والخارجين عن القانون في المدينة، جنوبي محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

© Photo / Iraqi Police ضبط أوكار لـ"داعش" في أبرز المدن العراقية المقدسة

وأعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم، أن قوات الفرقة الرابعة التابعة للشرطة، نفذت عملية أمنية واسعة مسنودة بالجهد الاستخباري ضمن قاطع مسؤولية اللواء الخامس عشر لتفتيش منطقة "القناة الإروائية المبطنة حاوي نهر العظيم" ضمن قاطع عمليات سامراء.

© Photo / Iraqi Police ضبط أوكار لـ"داعش" في أبرز المدن العراقية المقدسة

وأضاف القيادة أن القوات عثرت خلال العملية على 8 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم تدميرها من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة المذكورة.

وتعد مدينة سامراء واحدة من أبرز المدن التاريخية المقدسة تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتبعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة.

© Photo / Iraqi Police ضبط أوكار لـ"داعش" في أبرز المدن العراقية المقدسة

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.