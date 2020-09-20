مصر... السيسي يصدر مجموعة قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وبحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، تقرر تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

كما أصدر الرئيس قرارا ينص على إنشاء نوط وميدالية تذكارية للعملية الشاملة بسيناء، ويكون من طبقتين ذهبية وفضية.

ويمنح هذا النوط لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف الذين شاركوا أو ساهموا في العملية الشاملة بسيناء.

أما الميدالية التذكارية فتكون من ثلاث طبقات ذهبية وفضية وبرونزية، وتمنح هذه لأعضاء هيئة الشرطة والجنود بالقوات المسلحة الذين شاركوا في العملية الشاملة.

وقرر رئيس الجمهورية أيضا، منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.