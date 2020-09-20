بعد إطلاق النار على عمال... الشرطة السعودية تتحرك... فيديو

تمكنت الشرطة السعودية في منطقة عسير من القبض على شخص بعد قيامه بإطلاق النار على العمال بأحد مراكز الصيانة.

ويبلغ عمر المواطن السعودي الذي تم القبض عليه 26 عاما، حيث انتشر فيديو يظهر اللحظات التي أطلق فيها الشاب النار على العمال في مركز الصيانة.

وبحسب موقع "البيان"، فقد تمكنت الشرطة السعودية في منطقة عسير من القبض على الشخص الذي استخدم سلاحا آليا وأطلق النار مما أدى إلى إصابة اثنين من عمال مركز صيانة في منطقة عسير.

وأكّدت الشرطة اليوم الأحد، أنّ الجاني سعودي يبلغ من العمر 26 عاماً، ولفتت إلى أنّه تمّت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظاميّة بحقه حسب الاختصاص، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

📌| الجهات الأمنية تطيح بمطلق النار على عمال الصيانة بـ #عسير وتحيله إلى #النيابة_العامة. pic.twitter.com/r3hSY48txS — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) September 20, 2020

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وأظهر مقطع فيديو نشره سناب الداخليّة لحظة نزول الجاني من سيارته حاملا سلاحه، حيث بادر بإطلاق الـنار على العمال أثناء قيامهم بعملهم، ثمّ لاذ بالفرار.