هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

استهدف مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، بصاروخ من طراز كاتيوشا، ولم ترد بعد أي تقارير رسمية حول وقوع إصابات أو تقديرات الخسائر المادية.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر أمني قوله، إن صاروخ كاتيوشا استهدف، مساء اليوم، محيط مطار بغداد الدولي، الأمر الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار داخل الميناء الجوي للعاصمة العراقية.

ومؤخرا، تكررت حوادث الاعتداء الصاروخي على محيط مطار بغداد الدولي، والمنطقة الخضراء، في قلب العاصمة العراقية، وسط تحركات أمنية موسعة لضبط منفذي الهجمات.

في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الجهات الأمنية عن سقوط صاروخ كاتيوشا أيضا، على مطار بغداد الدولي، موضحة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال، أن الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى معلومات حول الجهات المطلقة لصواريخ كاتيوشا على عدة مواقع في العاصمة بغداد من بينها المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية للتحالف الدولي ومطار بغداد.

وقال ملا طلال: "الخروقات الأمنية بخصوص الهجمات الصاروخية متابعة وهناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية حول الجهات المطلقة لهذه الصواريخ".