أنصار الله": 21 غارة جوية للتحالف على ثلاث محافظات

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن التحالف العربي، نفذ يوم الأحد، غارات جوية مكثفة على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات مَأرِب والجَوف وعَمران في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة"، إن "طيران التحالف شن 14 غارة على محافظة مَأرِب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 12 غارة على مديرية رَحَبة جنوبي مَأرِب، وغارتين على مديرية صِرواح غربي مَأرِب التي تشهد معارك بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" التي تسعى إلى السيطرة على مدينة مَأرِب مركز المحافظة النفطية".

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وأضاف، أن "التحالف نفذ 4 غارات جوية على محافظة عِمران (50 كم شمال غربي صنعاء وسط اليمن)، استهدفت ثلاث غارات منها مديرية بَني صُريم شمالي عمران، فيما طالت غارة أخرى خزانا لمياه الشرب في منطقة الجراف في مديرية خَمِّر شمالي المحافظة الواقعة في ضواحي العاصمة صنعاء".

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وامتدت الغارات الجوية إلى محافظة الجَوف الحدودية مع السعودية، حيث تعرضت منطقة الخَنجر في مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف إلى ثلاث غارات، حسب "المسيرة".