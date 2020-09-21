خبير اقتصادي: زلزال اجتماعي قريب في لبنان

حذر الخبير الاقتصادي اللبناني، كمال حمدان، يوم أمس الأحد، من زلزال اجتماعي واقتصادي بانتظار لبنان خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الوضع بات غير قابل للسيطرة.

وجاء تحذير حمدان من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "ارتفع مؤشر الأسعار 100%؜ بين آب 2020/آب 2019، ما يعني انخفاض الأجر الفعلي بالليرة اللبنانية إلى النصف مع وقف الدعم سترتفع الاسعار 60 %؜ إضافية، ما سيخفض هذا الأجر إلى الثلث".

ارتفع مؤشر الاسعار ١٠٠٪؜ بين آب ٢٠٢٠/آب ٢٠١٩. ما يعني انخفاض الأجر الفعلي بالليرة اللبنانية الى النصف. مع وقف الدعم سترتفع الاسعار ٦٠٪؜ اضافية، ما سيخفًض هذا الأجر الى الثلث. الطوائف وزعاماتها ومرجعياتها الروحية لن تقدر على معالجة هذا الزلزال المعيشي. — kamal Hamdan (@kamalhamdan49) September 20, 2020

وأضاف حمدان في تغريدته: "الطوائف وزعاماتها ومرجعياتها الروحية لن تقدر على معالجة هذا الزلزال المعيشي".

ويمر لبنان في أزمة اقتصادية ومالية هي أولى من نوعها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.