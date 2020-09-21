توقيع اتفاقية للتعاون السينمائي بين الإمارات وإسرائيل

قالت لجنة أبوظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سام شبيجل للسينما والتلفزيون في القدس، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إنهم وقعوا اتفاقية تعاون في مجال التدريب والإنتاج.

وتشمل الاتفاقية خططا لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي يقام بالتناوب بين أبوظبي وإسرائيل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.