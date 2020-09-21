ماذا منح أمير قطر للسفير الإيراني داخل مكتبه في الديوان الأميري

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، في مكتبه في الديوان الأميري، السفير الإيراني في الدوحة محمد علي سبحاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "سمو أمير البلاد استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث منح الأمير، السفير الإيراني وسام الوجبة، تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وإيران"، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات مزيداً من التطور والنماء.

سمو أمير البلاد المفدى خلال استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث منح سمو الأمير السفير الإيراني وسام الوجبة، تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وإيران.#قنا pic.twitter.com/IVSBW8XI0h — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 21, 2020

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" تصريحات للسفير الإيراني عقب اللقاء، وأعرب فيها عن "شكره وتقديره لأمير قطر، وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون ساهم في نجاح عمله في البلاد".