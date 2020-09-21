مصر... تقلبات جوية حادة مع بداية الخريف الأربعاء

حددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الاثنين، أبرز ملامح درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وذلك مع نهاية فصل الصيف رسميا غدا الثلاثاء، وبداية الخريف الأربعاء.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور محمود شاهين، أن "فصل الخريف يتميز بتقلبات جوية حادة وسريعة ما بين ارتفاعات ومنخفضات في درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس وسقوط أمطار في نفس اليوم نتيجة التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي يمتاز بها الخريف".

ولفت شاهين إلى أن النصف الأول من الخريف قريب من فصل الصيف بينما النصف الآخر يكون أقرب لملامح فصل الشتاء من حيث الظواهر الجوية ودرجات الحرارة.

وصرحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أنه في فصل الخريف تتكون بعض المنخفضات الجوية في شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وتؤدي أيضا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وتابعت: "أحيانا تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية ما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على المعدلات بقيم تتراوح 4 إلى 5 درجات، ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية".

لكن مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أكد أن درجات الحرارة في فصل الخريف تكون معتدلة بشكل كبير جدا وتكون الأجواء ممتعة جدا، لذلك يعتبر أفضل درجات حرارة على مدار العام تسجل في فصل الخريف على عكس فصل الصيف وفصل الشتاء وفصل الربيع .

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى أن فصل الصيف يبدأ غدا الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر؛ لينتهي يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر/ كانون الأول.