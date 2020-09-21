ملك البحرين: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية

قال ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، إن توقيع بلاده على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعتبر "إنجازا تاريخيا مهما".

ونقلت وسائل إعلام عربية عن الملك البحريني قوله "نرى السلام خيارا استراتيجيا لدفع الاستقرار في الشرق الأوسط".

كما أكد الشيخ حمد موقف بلاده من القضية الفلسطينية، قائلا "ملتزمون بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

ملك البحرين: نؤكد على موقفنا الثابت والدائم من القضية الفلسطينية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 21, 2020

​وتابع العاهل البحريني "نؤكد على موقفنا الثابت والدائم من القضية الفلسطينية"، مضيفا "خطواتنا نحو السلام لصالح الجميع وتهدف لحسن الجوار".

وتابع "خطواتنا نحو السلام ليست موجهة ضد أي كيان أو قوى".

ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.