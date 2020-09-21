بين اللقاحين الروسي والصيني... العراق يختار 8 ملايين جرعة

كشف نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، فارس البريفكاني، عن اتفاق لشراء 8 ملايين جرعة من لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وأوضح البريفكاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اللقاح هو صيني، بعد أن كان هناك خيارين بينه وبين اللقاح الروسي، لكن الرأي ارتأى إلى شراء المصنع من الصين لأنه تمت تجربته على شرائح واسعة لا سيما في دول الخليج التي حصلت عليه وبدأت باستخدامه على مستويات عالية لمواطنيها والمسؤولين فيها.

وأفاد البريفكاني بأن العراق سيحصل على 8 ملايين جرعة من اللقاح الصيني حسب حصة البروتوكول الموقع.

وأشار إلى أنه في الدفعة الأولى من عقد شراء اللقاح الصيني، سيدفع العراق 25 مليون دولار أمريكي.

وأضاف البريفكاني، تم تحديد وقت معين لتوقيع العراق على شراء اللقاح من الصين، وقرار الجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الذي شدد على ضرورة الإسراع بدفع الوجبة الأولى من المبالغ لشراء 20 % من أول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، لأنه إذا تم تجاوز الموعد المحدد ربما سيأخذ وقت طويل للحصول على موعد أخر.

وتابع "لأن هذه البروتوكولات والإجراءات للتوقيع وللتحضير والطلب تحتاج وقت طويل، ومن حرص العراق على أن يكون اللقاح متوفر في متناول اليد في وقت غير بعيد للاستفادة منه لهذا كان لضغط على أن يتم التوقيع".

وأختتم نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي بالقول إن سبب عجلة العراق في التوقيع والحجز على اللقاح الصيني، لأن دول عديدة تنتظر دورها في الحصول عليه، وكل أنظار البلدان نحوه.

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت المضي 19 سبتمبر/أيلول، جملة من القرارات أولها تقرر عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم، وضرورة الإسراع بدفع الوجبة الأولى من المبالغ لشراء 20% من أول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، وأن يمضي العراق بالشراكة مع الصين والإمارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه، وفتح المتنزهات ومدن الألعاب والمساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد.

وحسب أخر موقف وبائي سجلته وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم أمس الأحد 20 سبتمبر، بلغ المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا (319035) إصابة، وحالات الشفاء بنسبه 79.5% وصلت إلى (253591) حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى (8555) وفاة منذ تفشي الجائحة.