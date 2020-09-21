ملك البحرين يوجه رسالة إلى العاهل السعودي

وجه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، خلال رئاسته الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء البحريني.

وهنأ ملك البحرين العاهل السعودي ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني السعودي الـ90، الذي يوافق اليوم الأربعاء، 23 سبتمبر/ أيلول.

ووفقا لما صرح به الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني، الدكتور ياسر بن عيسى الناصر، فقد "تمنى ملك البحرين للمملكة مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار لما تشكله المملكة العربية السعودية من ركيزة أساسية وعمق استراتيجي هام للدول العربية والإسلامية وثقل عالمي مميز، مؤكدا أن اليوم الوطني السعودي يجسد عراقة الدولة السعودية وتاريخها المشرف"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وكان ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قال اليوم الاثنين، خلال افتتاحه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء البحريني إن "توقيع بلاده على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعتبر "إنجازا تاريخيا مهما".

وقال: "نرى السلام خيارا استراتيجيا لدفع الاستقرار في الشرق الأوسط".

كما أكد الشيخ حمد موقف بلاده من القضية الفلسطينية، قائلا "ملتزمون بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وتابع العاهل البحريني "نؤكد على موقفنا الثابت والدائم من القضية الفلسطينية"، مضيفا "خطواتنا نحو السلام لصالح الجميع وتهدف لحسن الجوار".

وتابع "خطواتنا نحو السلام ليست موجهة ضد أي كيان أو قوى".

ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.