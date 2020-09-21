لماذا توجه إسرائيل صفحات رسمية لمخاطبة العرب؟

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن وسائل التواصل الاجتماعي منحت إسرائيل والعرب فرصة للتعرف على بعضهم البعض.

وكتب على "تويتر" اليوم الاثنين: "التواصل المباشر بيننا وبينكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمنحنا الفرصة للتعرف على بعضنا البعض".

ونشر جندلمان تقريرا مصورا يتحدث عن أهمية توجيه صفحات إسرائيلية رسمية في وسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة العرب.

ويشير التقرير الذي يتحدث فيه مسؤولين بالإعلام الرقمي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن دور الإعلام في الترويج ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا لإسرائيل عند الخليجيين.

التواصل المباشر بيننا وبينكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمنحنا الفرصة للتعرف على بعضنا البعض. https://t.co/ZUwhz34Y6E — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 21, 2020

وتسعى إسرائيل لتطبيع العلاقات مع المزيد من الدول العربية بعدما وقعت يوم 15 سمبتمبر/ أيلول الجاري على اتفاقيتي سلام مع كل من الإمارات والبحرين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك العديد من الدول العربية الأخرى التي تسعى لإبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، مؤكدين أهمية أن يشمل التطبيع الحكومات والشعوب معا.