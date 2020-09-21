فيديو لفتاة "تقوم بأعمال منافية للآداب" في الكويت... والداخلية تصدر بيانا

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج مقطعا مصورا لفتاة بحالة غير طبيعية في أحد شوارع الكويت، ثم تقوم بالرقص وسط السيارات.

ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الواقعة، وأعلنت فيه ضبط الفتاة التي ظهرت في المقطع المتداول.

وجاء في البيان أن "دوريات تابعة للإدارة العامة لشرطة النجدة ضبطت فتاة تقوم بأفعال منافية للآداب العامة في شارع الخليج العربي".

الإعلام الأمني:



ضبط فتاة بحالة غير طبيعية تقوم بأفعال منافية للآداب العامة pic.twitter.com/svzyDMAyOf — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 20, 2020

​ونشرت الوزارة صورة للسيارة والفتاة وتم إخفاء ملامحها، وقالت إن "بلاغًا ورد للعمليات عن قيام فتاة بأفعال منافية للآداب العامة، وأنها بحالة غير طبيعية في شارع الخليج العربي عند أحد التقاطعات، حيث تم توجيه الدوريات القريبة من الموقع وضبط الفتاة ووجد أنها بحالة غير طبيعية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة الفتاة إلى مخفر الرميثية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.