جيش جرار يتحرك إلى ذي قار العراقية... صور

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، توجه قواته إلى محافظة ذي قار لتنفيذ عملية خاصة.

ووفقا للحساب الرسمي لجهاز مكافحة الإرهاب على "تويتر" أنه: بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء مُصطفى الكاظمي، قوات من جهاز مُكافحة الإرهاب تتوجه إلى مُحافظة ( ذي قار ) لتحرير الناشط المُختطف وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم إلى العدالة".

بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء مُصطفى الكاظمي



قوات من جهاز مُكافحة الإرهاب تتوجه إلى مُحافظة ( ذي قار ) لتحرير الناشط المُختطف وأنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم إلى العدالة pic.twitter.com/2uJGyUQvlJ — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) September 21, 2020

​وأضاف الجهاز في تغريدته أن: "جهاز مُكافحة الإرهاب يتحرك وفق رؤى القائد العام للقوات المُسلحة وينفذ الواجبات التي تُطلب منه على أكمل وجه".

ونشر حساب جهاز مكافحة الإرهاب صورا لعربات الشرطة وهي محملة بالأفراد والمعدات ومتجهة إلى ذي قار.

وكان مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، قد وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية.

وكان عدد من المسلحين قد اختطفوا الناشط سجاد العراقي، وأصابوا ناشطاً آخر برفقته في حادث سجلته مدينة الناصرية، أمس الأول السبت، والذي لا زال في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الناشط المختطف.