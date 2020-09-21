"أملج"... كنز كبير على شواطئ السعودية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع مصورة لمدينة "أملج" في منطقة تبوك.

نشر عبد الرحمن المطيري، أحد مشاهير مواقع التواصل في السعودية، مقاطع مصورة لشواطئ أملج، وتحدث مع سائح يزور الشاطئ، وكتب: "أمس في رحلة الكروز وصلنا جزيرة الرأس الأبيض ياجماعة بدون مبالغة انبهرت بجمال الشاطئ".

أمس في رحلة #الكروز

وصلنا جزيرة الرأس الأبيض

ياجماعة بدون مبالغة انبهرت بجمال الشاطئ

سألت هالرجل وهو من جنوب افريقيا وزار مئات الشواطئ في العالم وكان رده عظيم 👌🏻



بلدنا فيه كنوز ومناطق جذب خياليه 💚🇸🇦 pic.twitter.com/FJZe723xdb — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) September 15, 2020

​وتابع: "سألت هالرجل وهو من جنوب أفريقيا وزار مئات الشواطئ في العالم وكان رده عظيم بلدنا فيه كنوز ومناطق جذب خيالية".

تقع مدينة أملج على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالًا ومدينة ينبع جنوبًا، وتبعد عن مدينة تبوك بحوالي 500 كم إلى الجنوب الغربي.

​وبحسب موقع "المواطن" السعودي، "أثارت هذه الصور اندهاش الكثير من المواطنين الذين شاهدوا شواطئ أملج للمرة الأولى وسط ذهول وربما عدم تصديق أن تكون في المملكة مثل هذه الشواطئ التي لا تقل عن شواطئ المالديف أو ماليزيا".

​وأشار الموقع إلى أنه يوجد العديد من الجزر على ساحل أملج، إذ تصل إلى 60 جزيرة تقريبًا من أهمها الجزر ثلاث التي تقع أمام أملج مباشرة، وأشهرها جبل حسان وجزر أم سحر وهي سبعة جزر تمثل ما يعرف بجزر الفوايدة.