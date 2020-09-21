"أملج"... كنز كبير على شواطئ السعودية

نشر عبد الرحمن المطيري، أحد مشاهير مواقع التواصل في السعودية، مقاطع مصورة لشواطئ أملج، وتحدث مع سائح يزور الشاطئ، وكتب: "أمس في رحلة الكروز وصلنا جزيرة الرأس الأبيض ياجماعة بدون مبالغة انبهرت بجمال الشاطئ".
أمس في رحلة #الكروز— عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) September 15, 2020
وصلنا جزيرة الرأس الأبيض
ياجماعة بدون مبالغة انبهرت بجمال الشاطئ
سألت هالرجل وهو من جنوب افريقيا وزار مئات الشواطئ في العالم وكان رده عظيم 👌🏻
بلدنا فيه كنوز ومناطق جذب خياليه 💚🇸🇦 pic.twitter.com/FJZe723xdb
وتابع: "سألت هالرجل وهو من جنوب أفريقيا وزار مئات الشواطئ في العالم وكان رده عظيم بلدنا فيه كنوز ومناطق جذب خيالية".
تقع مدينة أملج على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالًا ومدينة ينبع جنوبًا، وتبعد عن مدينة تبوك بحوالي 500 كم إلى الجنوب الغربي.
#مالديف_السعودية 🇸🇦املج 😍 pic.twitter.com/5E15Qua3Ch— سمو العتيبي (@fooz_b2) September 21, 2020
وبحسب موقع "المواطن" السعودي، "أثارت هذه الصور اندهاش الكثير من المواطنين الذين شاهدوا شواطئ أملج للمرة الأولى وسط ذهول وربما عدم تصديق أن تكون في المملكة مثل هذه الشواطئ التي لا تقل عن شواطئ المالديف أو ماليزيا".
احدى جزر #أملج البيضاء 🌊— إبـراهـيـم الـسـلـمـي🇸🇦 (@Ibrahimbinkdear) September 20, 2020
أملج (مالديف السعودية)#روح_السعودية #مشروع_البحر_الأحمر #البحر_الأحمر #السعودية pic.twitter.com/hKN1GaQgK9
وأشار الموقع إلى أنه يوجد العديد من الجزر على ساحل أملج، إذ تصل إلى 60 جزيرة تقريبًا من أهمها الجزر ثلاث التي تقع أمام أملج مباشرة، وأشهرها جبل حسان وجزر أم سحر وهي سبعة جزر تمثل ما يعرف بجزر الفوايدة.
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