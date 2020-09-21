مصر... السيسي يصدر عدة توجيهات بشأن الصعيد

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الصناعات الحرفية.

وبحسب بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته بموقع "فيسبوك"، وجه السيسي، الأحد الماضي، بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليا وخارجيا وعلى أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذلك البرنامج الترويجي.

كما وجه الرئيس المصري، بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات "البرنامج الحكومى للتنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا".

وأوضح أن الرئيس وجه بالإسراع فى معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى إطار البرنامج الحكومى للتنمية المحلية فى الصعيد، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب، فضلا عن إيلاء الاهتمام اللازم فى هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضارى المتكامل لصالح أبناء محافظات وقرى الصعيد.