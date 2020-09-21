مصر… التربية والتعليم تطبق مادة "احترام الآخر" على طلاب ابتدائي

أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أن الوزارة أضافت مادة "القيم واحترام الآخر" للمناهج الدراسية، مشيرا إلى أنه سيتم تدريسها للصف الثالث الابتدائي هذا العام.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، اليوم الاثنين، بحسب موقع "صدى البلد" المصري.

وأضاف شوقي: "بعد هذا التعب نشعر بضيق عندما يتم سؤالنا: هو الكتاب ده داخل في المجموع؟".

وتابع: "نزعل إن ولي الأمر ليس مقدرا للاهتمام بتربية أولاده على القيم والاحترام".

وقال وزير التربية والتعليم المصري: "الكتاب ليس مجرد خطابة وإنما قصص كارتونية تربط الطفل بالقصة والشخصيات ويساعده على فهم القيمة من خلال تقليد الشخصية"، مشيرا إلى أن جودة نتيجة نظام التعليم الجديد تعتمد على العديد من العناصر.