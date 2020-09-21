مجلس الوزراء العرب يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لتفادي كارثة "صافر"

شدد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، اليوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط من الناقلة المتهالكة "صافر" الراسية دون صيانة منذ نحو 5 أعوام قبالة ساحل محافظة الحديدة غربي اليمن، وعلى متنها نحو مليون برميل.

القاهرة- سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، دعا المجلس في ختام أعمال دورته الاستثنائية التي عقدت عبر الاتصال المرئي، بطلب من السعودية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى "المتابعة مع الهيئات الإقليمية والدولية والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتنفيذ ما ورد في الفقرة ( 16د) من البند (التاسع) من قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته (31) بشأن الناقلة (صافر)، وتوفير الآليات المناسبة لتفادي كارثة بيئية محتملة من جراء عدم صيانة السفينة (صافر)".

وأكد على "دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، للضغط على الحوثيين، الذين تقع الناقلة تحت سيطرتهم، للسماح للجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة بتقييم حالة الناقلة، ومن ثم صيانتها وتفريغها".

وطالب البيان الختامي للاجتماع، برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، بـ "الاستمرار في دعم جهود الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال سرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الاقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم (صافر) أو غرقه أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها والمشاركة في تنفيذها".

كما طالب البيان البرنامج الأممي للبيئة بـ "مطالبة الدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر بإعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية عليها والتي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم (صافر) أو غرقه أو انفجاره".

ودعا البيان، الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الى "تقديم الدعم للدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة أي كارثة قد تنتج عن الخزان العائم".

وأقر الاجتماع "تكليف رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بمخاطبة رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمخاطبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الكارثة".