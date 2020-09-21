استقرار إصابات كورونا في مصر وانخفاض جديد بالوفيات

شهدت إصابات كورونا في مصر استقرارا، اليوم الاثنين، بينما انخفضت الإصابات عن يوم أمس.

وبحسب وزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 115 حالة إصابة أمس الأحد.

وانخفضت الوفيات اليوم لتسجل 17 وفاة انخفاضا من 20 وفاة في اليوم السابق.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى اليوم الاثنين، بلغ 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 90332 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 17 حالة وفاة pic.twitter.com/ZabQeqp0lB — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 21, 2020

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران.



وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة في الآونة الأخيرة، أنها "ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الموافق 21 سبتمبر/أيلول، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.