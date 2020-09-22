"اليونيفل" تدعو الجيش الإسرائيلي للتوقف عن التحليق في الأجواء اللبنانية

أكد رئيس بعثة اليونيفل في لبنان، ستيفانو ديل كول، أن الطلعات الجوية الإسرائيلية المتواصلة في الأجواء اللبنانية تمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وللسيادة اللبنانية.

وطالب ديل كول الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن التحليق في الأجواء اللبنانية، ورأى أن مثل هذه الانتهاكات المستمرة تؤدي لتصعيد التوتر ويمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وأشار ديل كول إلى أن اليونيفيل سجلت في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من الانتهاكات الجوية الإسرائيلية، موضحا أن الطلعات الجوية المتواصلة في الأجواء اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي وقد دانها المجلس سابقا.

وتكرر تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل لافت خلال الأيام الماضية، منتهكا سيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن رقم 1701، من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق عدد من المدن والقرى اللبنانية.

وكان رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون عرض مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة جوا وبرا للسيادة اللبنانية.

وأوضح عون أن لبنان يعتبر الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادته، هي انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، لافتا إلى أن بلاده تصر على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية، بالتعاون بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية بشكل شبه دائم، ما يشكل انتهاكا للقرار الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006.