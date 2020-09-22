سوريا... انتحار لص عقب قيام صاحب المنزل بضبطه

أعلنت وسائل إعلام سورية، قيام لص بالانتحار، مطلقا النار على نفسه عقب افتضاح أمره من جانب صاحب المنزل الذي كان يريد سرقته، في مدينة جبلة الساحلية.

وبحسب قناة "حلب اليوم"، حاول اللص الهرب من المنزل بعدما شعر صاحبه بوجوده، وخلال ملاحقته في الشارع أطلق اللص النار على نفسه.

وظل اللص يعاني لمدة نصف ساعة على الأرض قبل أن يفارق الحياة.

وأكد الكثيرون أن خجل اللص من الجريمة التي كان سيرتكبها، جعلته يتخذ قرارا سريعا بالانتحار كي لا يكابد الفضيحة.

ويرى العديدون أنه من الممكن أن يكون اللص من الأشخاص الذين اضطرتهم ظروف الحياة الصعبة إلى سلوك هذا الطريق.