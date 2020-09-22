الرئيس اللبناني يدعو العالم إلى المساعدة في تأمين عودة النازحين السوريين

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون العالم الى المساعدة في تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم، لأن لبنان الذي يئن من وطأة الأزمات غير المسبوقة التي تثقل كاهله، لن يستطيع الاستمرار في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبة إلى عدد السكان.

وقال عون في الذكرى الـ 75 لإنشاء ​الأمم المتحدة، إن "​لبنان​ وهو من الدول الـ 50 التي شاركت في تأسيس الأمم المتحدة، ومن الذين ساهموا في وضع وصياغة شرعة ​حقوق الإنسان​، يغتنمها مناسبة لإعادة التأكيد على تعلقه بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وميثاقها، وبما تطمح إليه من أهداف نبيلة".

وأضاف: "تطرق الإعلان الذي توافقنا عليه جميعاً لكي يصدر عن هذه المناسبة تطرّق إلى طموحات الأمم المتحدة وإنجازاتها، وبعض خيبات الأمل من أحلام وآمال لم تتحقق مما يستدعي العمل على إدخال الإصلاحات على طريقة عمل هذه المؤسسة الدولية وعلى مضاعفة السعي لمساعدة الدول المحتاجة".

وأشار عون إلى أن "لبنان، وخلال الأزمات التي عصفت به، وجد في الأمم المتحدة عامل دعم للاستقرار عبر "اليونيفيل" وشريكاً في التنمية عبر أجهزتها العاملة، وأشيد بما تقدمه المنظمة والدول من مساندة لمعالجة التداعيات الضخمة لانفجار بيروت والتعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية".

واعتبر الرئيس عون أن لبنان على الرغم من كل المعاناة، شارك في تأسيس الأمم المتحدة واتخذ قراراً بأن يشارك في قوات حفظ السلام وأطلق مبادرة لإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" وحظيت بدعم الأمم المتحدة، يؤكد أن الصعوبات لن تثنيه عن متابعة دوره الإيجابي على الصعيد الدولي.