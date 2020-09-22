الجزائر... الأمن يوقف شخصا ينتحل صفات عاملين في رئاسة الجمهورية

أوقف الأمن الجزائري شخصا ينتحل صفات عاملين في رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقال موقع تلفزيون "النهار" الجزائري إن الموقوف من ولاية بومرداس وينتحل صفات وهويات برئاسة الجمهورية، ومؤسسات أخرى في الدولة.

وضبطت مع الموقوف بطاقات هوية لأشخاص آخرين، كان على تواصل معهم في عدة قطاعات.

وكان الموقوف يقوم بالتوسط لجهات معينة لتقديم خدمات تخص مسار أشخاص آخرين، مقابل مزايا ومبالغ مالية.