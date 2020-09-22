دول "غاز شرق المتوسط" توقع اتفاقا جديدا اليوم في القاهرة

توقع دول منتدى غاز شرق المتوسط، اليوم الثلاثاء، اتفاقا في العاصمة المصرية القاهرة.

وتعمل كل من مصر وإسرائيل والأردن وقبرص واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية في القاهرة.

ويحضر سفراء الدول الأعضاء توقيع الاتفاق، حسب منشور للسفارة الإسرائيلية في القاهرة عبر فيسبوك.

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، فيما أعلنت وزارة البترول المصرية في البيان، إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.