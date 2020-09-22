"السورية للطيران" تعيد 188 مواطنا عالقا إلى أرض الوطن

أعلنت وزارة النقل السورية عن وصول طائرة تابعة لـ"السورية للطيران" إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، تقل 188 مواطناً، قادمة من مطار الشارقة في الإمارات، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة السوريين العالقين في الخارج جراء جائحة كورونا.

وأكدت الوزارة ذلك عبر صفحتها على "فيسبوك".

وكانت وزارة الداخلية قد دعت، في 16 أغسطس/آب الماضي، المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى التواصل مع السفارات في (القاهرة ومسقط وأبو ظبي ودبي وعمان والكويت والخرطوم والمنامة وموسكو والجزائر وبغداد) لتسجيل طلب رغبتهم بالعودة إلى سوريا، ليتسنى للفريق الحكومي الخاص إعداد برنامج رحلات "السورية للطيران" ضمن الخطة المطروحة لإعادة السوريين من الخارج.

وبدأت "السورية للطيران"، منذ 4 مايو/أيار الماضي، بتسيير رحلات لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من دول العالم إلى سوريا وفق قوائم تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية.

يذكر أن الحكومة السورية قد أعلنت، في منتصف الشهر الجاري، عن استئناف نشاط الحركة الجوية عبر مطار دمشق الدولي اعتبارا من بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.