سفارة قطر تنفي علمها بعقد لقاء ثلاثي مع تركيا وإيران في أنقرة

نفت السفارة القطرية في أنقرة، اليوم الثلاثاء، علمها بوجود لقاء ثلاثي تركي قطري إيراني يخطط لعقده في تركيا، نافية في الوقت ذاته وجود زيارة مجدولة لوزير خارجية البلاد إلى تركيا في هذا التوقيت.

أنطاكيا- سبوتنيك. وصرح مكتب الإعلام في السفارة القطرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على أنباء عقد اللقاء الثلاثي، قائلا: "لم تصلنا أي معلومات رسمية حول زيارة وزير خارجيتنا إلى تركيا، أو عقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه التركي والإيراني".

يأتي هذا في وقت أعلن المكتب الإعلامي في السفارة الإيرانية في أنقرة، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، إلى تركيا والتي كانت مقررة اليوم، أُلغيت.

وأجاب المكتب الإعلامي عن سؤال "سبوتنيك" حول الزيارة: "تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف التي كانت مقررة اليوم إلى إسطنبول لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري ولم يحدد موعد جديد للزيارة".

وكانت وسائل إعلام ذكرت، أمس، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيصل إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيريه، التركي مولود جاويش أوغلو، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.