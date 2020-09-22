مصر... وزير التعليم يوجه رسالة إلى أولياء الأمور بشأن مصاريف المدارس الخاصة: انتظروا 2021

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، طارق شوقي، رسالة إلى أولياء الأمور، بشأن مصاريف المدارس الخاصة.

وطالب شوقي في تصريحات تلفزيونية أولياء الأمور بـ"الصبر" لحين حل أزمة المدارس الخاصة ومصروفاتها.

وقال الوزير المصري إن تلك الأزمة ستحتاج تقريبا 3 أشهر لحلها بصورة جذرية.

وتابع بقوله: "البعض يعتقد بأن الدولة تمتلك عصا سحرية لحل الأمور غدًا".

وأكمل: "المشكلة سيتم حلها بحلول بداية عام 2021"، ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قال فيها: "مشي أمورك حاليا، لحين إعادة هيكلة نظام المدارس الخاصة بصورة كاملة".

ولفت شوقي إن "الدولة تتابع العديد من الملفات الهامة إلى جانب هذا الملف من تنسيق الثانوية العامة، وامتحانات المرحلة الثانية لطلاب التعليم الفني، وطباعة الكتب الجديدة لطلاب المرحلة الابتدائية الثالثة".

وأتم بقوله: "الوزارة تخدم 23 مليون طالب في التعليم ما قبل الجامعي".