مصر تكشف تفاصيل حادثة طعن عامل وافد لها في السعودية

ونشر موقع "مصراوي" تفاصيل بيان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، حول حالة العامل المصري، الذي تعرض للطعن، نتيجة مشاجرة مع الأشخاص السعوديين بحسب البيان.

وأظهر بيان الوزارة أن العامل المصري تم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج.

وقال سعفان إن أطلق "تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة حالته والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلًا عن التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج، وإبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

كما نقل الموقع عن الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس المكتب العمالي في الرياض: "تم الحصول على بيانات أولية عن المصري المصاب، ويدعى عصام محمد العربي، حيث تعرض لحادث طعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين بالرياض، وتم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج".

وتابع رجائي: "تبين وجود جرح بالذراع الأيمن وجرح آخر بالظهر، وحالته مستقرة نسبياً، وفي حاجة لإجراء عملية جراحية، وجار التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لمتابعة القضية وحالة المصاب".

وأوضح رجائي بقوله: "اتصلت بنفسي بالعامل المصري المعتدى عليه للاطمئنان عليه، وهو الآن في المستشفى، وجار المتابعة والتنسيق لإنهاء إجراءات العملية الجراحية".